Opnieuw twee bedrijven getroffen door vogelgriep

Bij een bedrijf in het Gelderse Hierden en in Zeewolde (Flevoland) is de vogelgriep vastgesteld.

In Hierden gaat het om een eendenbedrijf waar vogelgriep (H5) is vastgesteld. In Zeewolde gaat het om een pluimveebedrijf. In beide gevallen gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle dieren geruimd. Het gaat om circa 15.000 eenden in Hierden en circa 15.000 kippen op het pluimveebedrijf in Zeewolde.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.