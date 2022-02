Eerste Nederlandse onbemande vliegtuig volstaat test

Het eerste onbemande verkenningsvliegtuig MQ-9 Reaper van Nederland is officieel overgenomen van de fabrikant. Met de Amerikaanse luchtmacht stelde Defensie gisteren vast dat het toestel voldoet aan de eisen. Dat gebeurde via zogenoemde acceptatievluchten.

Met de Reaper heeft de krijgsmacht hoogwaardige technologie in huis, die dankzij besturing per satelliet wereldwijd is te bedienen.

De Reaper past goed in de toekomst van Defensie. Hierin zijn informatiegestuurd militair optreden en grondwaarneming vanuit de lucht of ruimte onmisbaar.

De MQ-9 Reaper is een Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Nederland heeft er 4 aangeschaft. Met andere toestellen zijn ook komende week nog acceptatievluchten. Als die succesvol verlopen stationeert Defensie de Reapers op Curaçao. Vanaf vliegveld Hato werkt de luchtmacht er vervolgens een operationeel test- en evaluatieprogramma mee af. Daarna voert de MQ-9 ondersteuningstaken uit voor de Commandant Zeemacht Caribisch gebied en de Kustwacht Caribisch gebied.

De 1e Nederlandse MQ-9 Reaper acceptatievlucht was vanaf het vliegveld van General Atomics Aeronautical Systems. Dat is de fabrikant van het toestel, gevestigd in het Amerikaanse Poway in Californie.