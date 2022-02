Automobiliste ziet overstekende fietsster over het hoofd in Sint-Michielsgestel

Vrijdagmiddag omstreeks 17.40 heeft er op de Esscheweg in Sint-Michielsgestel een verkeersongeval plaatsgevonden. Een automobiliste die vanuit de Papaverstraat de Esscheweg op wilde rijden zag daarbij een overstekende fietsster over het hoofd, waardoor de twee in botsing kwamen.