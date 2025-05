Laatste F-16’s voor Oekraïne uit Nederland vertrokken

Volkel

Minister Ruben Brekelmans zwaaide de F-16’s vandaag in Volkel uit. Hij sprak van een belangrijke mijlpaal. “Het is een nostalgisch moment, omdat de F-16’s tientallen jaren zo centraal stonden binnen onze luchtmacht. Maar nu we toch afscheid nemen na de overgang naar F-35’s, had ik geen betere bestemming kunnen bedenken dan Oekraïne. Vanwege de dagelijkse Russische luchtaanvallen zijn de F-16’s van levensbelang voor Oekraïne. Het stelt hen in staat om de Russische agressie ook voor ons op afstand te houden.”

Recordtempo

De manier waarop de toestellen zijn overgedragen en ingezet, heeft grote indruk gemaakt. “Binnen no-time moest de Oekraïense luchtmacht een gedeelde transitie maken naar de F-16. Dat duurt in vredestijd jaren. Dit is nu in recordtempo gedaan. Een knappe prestatie van de Oekraïense vliegers en technici. Maar ook aan Nederlandse kant hebben onze mensen enorm hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Daarvoor heb ik veel waardering.”

Successen op strijdtoneel

Dankzij de F-16’s boekten de Oekraïense strijdkrachten de nodige successen op het strijdtoneel. Zo haalden de toestellen volgens Oekraïners kruisraketten en drones uit de lucht. “Ze hebben dus nu al levens gered”, benadrukte de minister. “De F-16’s hebben een beter overzicht van het slagveld en een hogere overlevingskans dan de verouderde Sovjet-toestellen waar de Oekraïense luchtmacht mee vloog.”

Nederland blijft betrokken

De Nederlandse betrokkenheid bij het F-16-programma van Oekraïne stopt allerminst. Nederland leidt samen met Denemarken en de Verenigde Staten de internationale F-16 coalitie. Die zorgt ervoor dat Oekraïne het jachttoestel effectief inzet. Ook blijft Nederland het totaalpakket aan steun leveren om de F-16’s in de lucht te houden. Denk hierbij aan zaken als training, reservedelen, munitie en brandstof.

Europees F-16-trainingscentrum (EFTC)

Daarnaast worden in Roemenië vliegers opgeleid bij het Europees F-16-trainingscentrum (EFTC). Ook is Nederland van plan om in dat land een opleidingscentrum voor grondpersoneel op te zetten. Het EFTC maakt gebruik van 18 Nederlandse F-16’s.