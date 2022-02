Auto vannacht op geluidswal langs snelweg A50 bij Veghel gebotst

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er op de snelweg A50 bij Veghel een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Rond 03.30 uur botste een personenauto tegen een geluidswal aan. De auto raakte zwaar beschadigd.

Ambulance

De inzittenden zijn door de ambulancedienst ter plaatse nagekeken. De in allerijl gealarmeerde brandweer bleek niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd terwijl de politie probeerde te achterhalen wie het voertuig bestuurde. Of de inzittenden uiteindelijk zijn meegenomen door de ambulancedienst naar het ziekenhuis is niet bekend.