Gijzelnemer uit Apple Store gerend, gijzelaar in veiligheid

In Amsterdam lijkt een overval op de Apple Store op het Leidseplein te zijn uitgelopen op een gijzeling. De politie is massaal aanwezig en heeft het pand omsingeld.

Gewapende man

Binnen zou ten minste 1 persoon met een vuurwapen ten minste 1 persoon in gijzeling houden. De politie kreeg rond 17.40 uur een melding van een overval en ging massaal ter plaatse. Er zou in het pand ook zijn geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk.

Plein leeggehaald

De politie heeft het plein rond de winkel afgezet en mensen die daar liepen weggehaald. Ook zijn er mensen uit de naastgelegen panden door de politie gehaald en veilig weggeleid.

Politie terughoudend met informatie

'We zijn op dit moment terughoudend met informatie over de situatie in de Apple Store aan het Leidseplein om ons onderzoek en onze inzet daar niet te verstoren', zo meldt de politie op Twitter. Daarnaast vraagt de politie omwonenden, ondernemers en werknemers aan het Leidseplein om niet buiten te komen kijken en binnen te blijven.

Update 20.55 uur: Meerdere mensen hebben Apple Store kunnen verlaten

'Sinds het begin van de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein hebben meerdere mensen het pand kunnen verlaten. Over de situatie in en rond het pand op dit moment willen we vooralsnog geen informatie delen', zo laat de politie zojuist weten.

Update 22.15 uur: Mensen uit Apple Store opgevangen door agenten

De tientallen mensen die eerder vanavond door de politie uit de Apple Store zijn gehaald worden opgevangen door politieagenten. Ze gaan mee naar een politielocatie voor een getuigenverklaring en natuurlijk voor nazorg zoals Slachtofferhulp.

Update 22.35 uur: Gijzelnemer en gijzelaar zijn uit Apple Store gerend

De gijzelaar wist rond 22.30 uur uit de winkel te ontsnappen en werd gevolgd door de gijzelnemer. De gijzelnemer werd vervolgens door een politieauto aangereden en de man ligt nu op de grond op het tramspoor. Hij wordt door snipers van de politie met lasers onder schot gehouden. Een robot van de EOD is bij de gijzelnemer en controleert of hij mogelijk explosieven bij zich draagt. De gijzelaar is in veiligheid, zo laat de politie zojuist weten.

We kunnen bevestigen dat de gijzelnemer uit de Apple Store is. Hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle. De gijzelaar is in veiligheid. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

Update: er bevindt zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel, de politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. https://t.co/GdAvwNqS5o — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022