Oorlog in Oekraïne wekt trauma op bij oud-militairen en vluchtelingen

Nu door de invasie van Oekraïne de oorlog terug is in Europa krijgen veel oud-militairen en vluchtelingen uit oorlogsgebieden te maken met ernstige psychische klachten, PTSS en andere trauma’s. Dat zorgt voor drukbezette telefoonlijnen bij hulpverleners en therapeuten.

Door de beelden en geluiden uit het oorlogsgebied worden angsten weer opgeroepen en komen oude trauma’s in alle heftigheid terug. Deze triggers geven ernstige psychische problemen. ,,Oud-militairen die hebben gevochten in oorlogsgebieden of mensen die een oorlog hebben meegemaakt krijgen flashbacks, slapen niet meer of ervaren psychische klachten als niet meer de deur uit durven. Ze zijn continu alert, alsof er ieder moment een aanval kan plaatsvinden. Of ze ervaren andere psychische klachten zoals onvoorspelbaar gedrag en woede- of paniekaanvallen. De telefoon staat sinds het uitbreken van de oorlog niet meer stil”, zegt Mariska Bruinenberg van Praktijk Nederland, die al jaren oorlogsveteranen behandelt.

Bruinenberg behandelt mensen met dit soort trauma’s met EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), die ontwikkeld is om schokkende ervaringen te verwerken. De therapie beslaat een vier- of zesdaags traject waarbij ze met hen terug gaat naar hun meest heftige momenten. Bij de behandeling worden ook VR-brillen gebruikt. ,,Ondanks de heftige herbeleving van ervaringen heeft de therapie goede resultaten. Door de belasting van het werkgeheugen worden neurotische verbindingen blijvend veranderd en wordt het geheugen als het ware geherprogrammeerd. Hierdoor neemt de lading af van de beelden, maar ook van geluiden en emoties”, aldus Mariska Bruinenberg.

Praktijk Nederland heeft voor oud-militairen en oorlogsvluchtelingen een speciaal traject ontwikkeld. Bruinenberg is ook bereid om later naar buurlanden van Oekraïne te reizen om mensen met oorlogstrauma’s te helpen. ,,De invloed van oorlog is voor deze groep mensen is zo bepalend voor de rest van hun leven. EMDR-therapie kan daar zowel volwassen als kinderen bij helpen”, stelt ze. ,,De afgelopen dagen heb ik veelvuldig contact gehad met oud-cliënten zoals oorlogsveteranen als mensen uit oorlogsgebieden en het gaat goed met hen. Natuurlijk denken ze terug aan hun heftige periode, maar met een andere emotie en met minder lading. Het beperkt hen niet.”