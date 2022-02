Nilüfer Gündoğan uit partij gezet om grensoverschrijdend gedrag

De uitkomst hiervan is dat er dertien meldingen zijn gedaan van grensoverschrijdend gedrag door Nilüfer Gündoğan. Deze lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie.

‘Binnen onze partij dragen we integriteit en een veilige omgeving in het hart’, aldus Volt. ‘We zijn dan ook geschrokken van deze meldingen en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven niet mee te willen werken. Dit gedrag tolereren wij niet in onze partij. Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt om haar fractielidmaatschap te beëindigen.’

‘We beseffen dat we tekort zijn geschoten en bieden onze excuses aan de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt. We nemen maatregelen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. We houden ons screeningsproces van kandidaten kritisch tegen het licht. Ook gaan we ons integriteitshuis versterken zodat duidelijker wordt waar je terecht kan met klachten. Binnen de partij gaan we de dialoog aan om te werken aan een cultuur van openheid en vertrouwen.’