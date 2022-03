Boostervaccinatie biedt veel bescherming tegen ziekenhuis en IC-opname door COVID-19

Dat geldt voor zowel een besmetting met de delta- als met de omikronvariant. In de periode van 1 december 2021 tot en met 22 februari 2022 was de vaccineffectiviteit van de boostervaccinatie tegen ziekenhuisopname 94% en 98% tegen IC opname. De kans op IC opname na een boostervaccinatie is 50 keer kleiner dan de kans op IC opname zonder vaccinatie. Bij mensen die alleen de basisserie coronavaccinatie hebben ontvangen was de vaccineffectiviteit 76% tegen ziekenhuisopname en 91% tegen een opname op de IC. De kans op IC-opname na alleen de basisserie is daarmee 11 keer kleiner dan de kans op IC-opname zonder vaccinatie.

De effectiviteit van de basisserie vaccinatie tegen COVID-19 ziekenhuis- en IC-opname neemt in de loop van de tijd af. Dit is met name te wijten aan de opkomst van de omikronvariant en daarnaast aan afnemende immuniteit over de tijd na vaccinatie. Na een boostervaccinatie stijgt de vaccineffectiviteit weer in alle leeftijdsgroepen.

De afgelopen week rapporteerde het RIVM 245.898 positieve tests. Dat is 21 procent minder dan in de voorafgaande week. De daling is wel minder fors dan een week geleden, toen er een afname in positieve tests van 37 procent werd geregistreerd.