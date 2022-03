Waarschuwing voor brandgevaar met smartwatch horloge van Fitbit

Ongeveer 1 miljoen van deze type horloges werden in de VS verkocht, daarnaast werden er ongeveer 693.000 internationaal verkocht. Hoeveel er in ons land zijn verkocht is onbekend. Inmiddels heeft de fabrikant Fitbit in totaal al 174 meldingen ontvangen van horloges die overhit zijn geraakt.