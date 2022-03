Eerste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op Legerplaats Harskamp

Defensie heeft de locatie beschikbaar gesteld op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Ede. Op de legerplaats is plek voor maximaal 950 vluchtelingen.

Voor de gebouwen waar de vluchtelingen verblijven is ook ondersteuning aanwezig. Het gaat bijvoorbeeld om storing en onderhoud, bewassing en vervanging van kazerneringsgoederen. De gemeente biedt catering en schoonmaak aan.

De vluchtelingen kunnen in principe tot en met 31 mei 2022 blijven. Mocht er eerder betere (civiele) huisvestiging beschikbaar zijn, maken zij daar direct gebruik van.

Schietoefeningen

Legerplaats Harskamp is voor Defensie een belangrijke oefenlocatie. Hier zijn voornamelijk schietoefeningen. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het belangrijk dat de paraatheid van Defensie op peil blijft. Daarom gaat het opleiden, trainen en oefenen onverminderd door, ook op legerplaats Harskamp.