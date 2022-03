Aardbeving in gaswinningsgebied Groningen

In het gaswinningsgebied van Zeerijp in Groningen heeft vanmiddag een aardbeving voorgedaan. De beving vond rond 14.15 uur plaats zo meldt het KNMI.

De beving had een kracht van 2,1 op een diepte van drie kilometer. De beving vond plaats vlak bij het gaswinningsgebied. Het is op dit moment nog onduidelijk of er schade is.

Het is niet de eerste keer dat het Groningse plaatsje wordt getroffen door een aardbeving. Vorig jaar werd Zeerijp ook al getroffen door een reeks aardbevingen. Volgens Staatstoezicht op de Mijnen zouden die bevingen niet zijn veroorzaakt door de huidige gaswinning, maar oude winningen.

Groningers bereid om gaskraan weer open te zetten

De beving gebeurd wel op een opmerkelijk moment nu een groot deel van de Groningers bereid is, zo blijkt uit een gehouden enquête van het Dagblad van het Noorden, om de gaskraan weer verder open te draaien om de Russische president Poetin dwars te zitten.

83 Procent van de Groningers vindt dat Nederland moet stoppen met de import van Russisch gas.