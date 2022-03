Bewoner (62) omgekomen bij een misdrijf Amsterdam

Op woensdag 9 maart werd rond 14.00 uur in de middag in een woning aan de Houtrijkstraat een stoffelijk overschot van een man gevonden. Politiemensen hebben de woning afgezet. Tactisch en forensisch rechercheurs zijn direct een onderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Team Grootschalig Opsporing (TGO) onder supervisie van een officier van justitie van het Amsterdamse parket.

Langere tijd overleden

De identiteit van de man is vastgesteld. Het gaat om de 62-jarige bewoner van de woning in de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt. De man bleek al langere tijd dood te zijn.

Misdrijf

Zaterdag heeft sectie plaatsgevonden op het stoffelijk overschot en daarbij werd door de forensische-patholoog vastgesteld dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de man overleden is maar rekening wordt gehouden met enige weken geleden.

Getuigenoproep

De politie is dringend op zoek naar mensen die informatie hebben over de gewelddadige dood van het slachtoffer. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die het slachtoffer kenden en die nog niet met de politie hebben gesproken.