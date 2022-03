Flinke hoeveelheid hasj en cash aangetroffen in pand in Geleen

Afgelopen woensdag heeft de politie, bij een doorzoeking in een pand in Geleen, een grote hoeveelheid hasj en geld aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Melding Misdaad Anoniem

'Naar aanleiding van een melding van M (Meld Misdaad Anoniem) ging de politie poolshoogte nemen in het pand aan de Oleanderstraat. Daar werd zo’n 377 kilo hasj aangetroffen, alsmede ruim 19 kilo hennep. Ook bevond zich in de woning ruim 120.000 euro aan contact geld. Alle spullen zijn inbeslaggenomen', aldus de politie.

Verdachte (41) aangehouden

In dit onderzoek is een verdachte, een man van 41 jaar uit Geleen, aangehouden. De verdachte is op vrijdag voorgeleid aan de Rechter-commissaris. Deze heeft bepaald dat hij voorlopig nog 14 dagen vast blijft zitten.