EOD verwijdert explosief uit auto op snelweg A27, 1 verdachte aangehouden

Auto stilgezet op de vluchtstrook, verdachten te voet gevlucht

In de nacht van vrijdag op zaeterdag kwam er rond 04.45 uur een melding binnen bij de meldkamer in Midden-Nederland, dat er een verdachte auto reed in Brabant. De auto werd snel opgespoord en er ontstond een lange achtervolging. Met meerdere politieauto’s en ondersteuning vanuit de lucht door de politiehelikopter werd de achtervolging ingezet.

Waarschuwingsschoten door politie gelost

Op de A27, ter hoogte van Amelisweerd, komt de auto tot stilstand en de inzittenden gaan er te voet vandoor. Een van de verdachten wordt hierna in de omgeving aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek. De andere verdachten weten te ontkomen. Tijdens de achtervolging zijn ook waarschuwingsschoten gelost.

A27 afgesloten

Nadat de auto tot stilstand was gekomen, werd de gehele A27 in beide richtingen afgesloten voor het politieonderzoek. De EOD werd opgeroepen omdat er mogelijk sprake was van een explosief. Na onderzoek bleek dat het inderdaad om een explosief ging en deze werd door de EOD veilig afgevoerd. De weg werd rond 12.30 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. De auto is meegenomen voor onderzoek.

Getuigen gezocht

De recherche is een onderzoek gestart en wil graag met getuigen spreken die meer kunnen vertellen.