Man met alarmpistool aangehouden

Omstreeks 20.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van mensen dat zij in de omgeving van het Hatfieldpark en de Haringvlietstraat een man zagen lopen met een vuurwapen. Agenten zijn in die omgeving op zoek gegaan naar de man. De man was inmiddels in een woning in de wijk Buzee. Toen de verdachte naar buiten kwam heeft een agent een stroomstootwapen gebruikt. De verdachte heeft zich vervolgens weer in de woning verschanst. Een arrestatie-eenheid heeft hem vervolgens aangehouden. In de woning lag een alarmpistool verstopt. De politie doet verder onderzoek.