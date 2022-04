Sancties Rusland: nu 20 jachten onder verscherpt toezicht Douane

Als gevolg van de sancties tegen Rusland en Belarus heeft de Douane heeft inmiddels 20 jachten onder verscherpt toezicht gesteld. Deze jachten mogen niet worden geleverd, overgedragen of uitgevoerd.

Van deze 20 jachten zijn er 14 in aanbouw, 2 in opslag en 4 in onderhoud. 9 vaartuigen zijn tussen de 8,5 en 30 meter lang, 9 tussen de 30 en 100 meter en 2 zijn groter dan 100 meter.

Bij 2 jachten is vastgesteld dat er een link is met een persoon op de Europese sanctielijst. De betrokken werf heeft de opdracht gekregen om de vaartuigen te bevriezen en dat betekent dat er niets mee mag gebeuren. Het gaat om 2 vaartuigen van 8,5 meter met een gezamenlijke waarde van ongeveer 1 miljoen euro. Deze vaartuigen zijn 'bijboten' van een superjacht en zijn voor onderhoud in Nederland. Ze liggen inmiddels opgeslagen op een binnenlocatie van een werf.

Naar 3 andere vaartuigen loopt nog onderzoek.

Voor 1 jacht onder verscherpt toezicht is toestemming voor proefvaarten afgeven. De 1e proefvaarten hebben inmiddels plaatsgevonden. Tijdens zo’n proefvaart houden de Kustwacht en de Douane het jacht in de gaten, fysiek en elektronisch. Routes, schema’s en bemanningsleden moeten vooraf bekend zijn. Er mag alleen worden gevaren binnen een afgebakend gebied.

De Douane heeft alle relevante jachtwerven en het grootste deel van de relevante handelaren bezocht. De Douane doet geen mededelingen over individuele jachten in verband met de privacywetgeving.