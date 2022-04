Motor opeens foetsie na aanrijding met auto, 21-jarige man ernstig gewond

Donderdagavond 14 april hoorden omwonenden van Dr. Berlagelaan en Alard du Hamelstraat in Eindhoven rond 21.15 uur een harde klap. 'Op de kruising daar waren een personenauto en een (cross)motor of brommer met elkaar in botsing gekomen. Maar de motor of brommer was opeens foetsie', zo meldt de politie zaterdag.

21-jarige man ernstig gewond

Al snel wordt hulp verleend door omstanders en omwonenden. De bestuurder van de auto is ongedeerd, maar ter plaatse treft de politie ook een 21-jarige man aan die ernstig gewond naar het ziekenhuis wordt vervoerd. En hoewel de bestuurder van de auto en diverse getuigen hebben gezien dat er een (cross)motor / brommer bij de aanrijding betrokken was, blijkt deze niet meer op de plaats van het ongeval te liggen.

'Motor opzettelijk weggenomen'

Eerst wordt nog gedacht dat een behulpzame omstander de (cross)motor / brommer veilig heeft weggezet, maar al snel rijst het vermoeden dat de motor opzettelijk van de plaats van het ongeval is weggenomen. De politie is dringend op zoek naar deze motor of brommer om de toedracht van het ongeval te kunnen onderzoeken.

Belangrijk

'Er is iemand zwaar gewond geraakt, en van belang is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van situatie van het ongeval. Het gaat om een oranjekleurige crossmotor of –brommer waarvan mogelijk de kentekenplaat ontbrak. We weten dat veel omstanders ter plaatse gefilmd hebben en roepen hen op om die beelden met ons te delen. Ook als je denkt dat er niets bijzonders op te zien is, kan het ons toch helpen', aldus de politie