Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding

De politie heeft woensdagmorgen waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Deventer. Rond 7 uur kwam een melding binnen dat een vrouw op de Prins Bernhardstraat bedreigd was door een man met een vuurwapen. Ze is daarbij niet gewond geraakt. Kort daarop is een Burgernet-oproep uitgegaan.

Iets na kwart over 7 is de man aangetroffen op de Prinses Margrietstraat. Bij zijn aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost door de politie. Het onderzoek ter plaatse is opgestart. Ook roept de politie mensen uit de buurt op zich te melden als ze iets hebben gezien of gehoord of om eventuele camerabeelden te delen uit de omgeving.