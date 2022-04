Brandweer weet grote brand in bosgebied de Heult met vuurzweep te voorkomen

Vrijdagmiddag rond 16.50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje in een bosgebied nabij de Heult in Boxtel. Een wandelaar die langs kwam merkte de brand in een oogwenk op en waarschuwde direct de brandweer.

Vuurzweep en schep

Met een vuurzweep en een schep trokken brandweerlieden het bosgebied in. Eenmaal bij de vuurhaard aangekomen bleek deze hardnekkiger te zijn en was bluswater ook een vereiste. In de tussentijd werden de grootste vlammen al gedoofd met zand. Het slot van een slagboom werd open geknipt om het voertuig zo kort mogelijk bij de vuurhaard te krijgen.

Vuur afgeblust met water

Met vereende kracht werd een hoge druk slang het bosgebied ingetrokken waarna het vuur volledig kon worden afgeblust. Met een warmtebeeldcamera werd gecontroleerd op hotspots waarna deze nog extra werden gekoeld met water. In de nabijheid van de brand werd een spuitbus met een brandbare stof aangetroffen, vermoedelijk hebben vandalen opzettelijk brand gesticht in de droge natuur. Nadat de slang terug was opgerold keerde de brandweer terug naar de kazerne.