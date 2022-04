Koningsdagvierders slaan met auto over de kop in Sint-Oedenrode

In de nacht van woensdag op donderdag werden kort voor 01.00 uur de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode. Op de rijbaan van Son en Breugel richting Veghel belandde een auto met daarin Koningsdagvierders op zijn kop in de sloot.

Van de weg geraakt

Door onbekend oorzaak raakte het voertuig van de weg, voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De brandweer controleerde het voertuig maar de inzittenden hadden zelf de auto al verlaten.

Inzittenden onderzocht

De inzittenden zijn ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel. Over eventueel opgelopen verwondingen en of er iemand naar het ziekenhuis overgebracht is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de droge sloot getakeld en afgevoerd.