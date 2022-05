Met deze app van DNB kun je een eurobiljet checken

Als je wilt weten of een eurobiljet dat je hebt wel echt is dan heeft de Nederlandsche Bank (DNB) nu iets nieuws om dat te checken: Check je biljet-app. 'Daarmee is het nog makkelijker om eurobiljetten te controleren op echtheid', zo meldt DNB vrijdag.

Smartphone

De Check je biljet-app werkt als volgt: als gebruiker leg je het bankbiljet plat op tafel en houd je je smartphone erboven. Vervolgens scant de app het biljet met behulp van de camera en controleert dit automatisch. De app is beschikbaar op IOS en Android en is gratis te downloaden.

26.100 valse eurobiljetten in 2021

'In Nederland zijn in 2021 26.100 valse eurobiljetten aangetroffen. Hoewel de kans erg klein is dat iemand een vals biljet in handen krijgt, is het goed om biljetten met de ‘Check je biljet’-app te controleren', aldus DNB. Iedereen kan een biljet ook zelf controleren met de ‘voel, kijk, kantel-methode’. De app wordt getraind met valse eurobiljetten en wordt regelmatig bijgewerkt.