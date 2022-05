Man in auto beschoten in Rotterdam, 4 verdachten aangehouden

Een 33-jarige man uit Delft is zondagavond in Rotterdam gewond geraakt toen hij in zijn auto beschoten werd op de Geuzenlaan. Dit meldt de politie maandag.

Vier verdachten aangehouden

Dankzij getuigen die een kenteken noemden werd kort daarna in Rotterdam-Zuid een auto gezien waarin de verdachten mogelijk zaten. 'Met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten zijn de vier inzittenden aangehouden. Het gaat om twee 21-jarige mannen uit Zoetermeer, een man van 18 uit Pernis en een 28-jarige Schiedammer', aldus de politie.

Slachtoffer net in auto gestapt

Het slachtoffer was net in zijn auto gestapt toen hij werd belaagd door een aantal mannen en werd beschoten. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar en is door een omstander in zijn eigen auto naar het ziekenhuis gereden. Intussen was de politie gewaarschuwd en werd op basis van getuigenverklaringen direct een onderzoek gestart. Dat leidde naar de auto met de vier verdachten. Zij zitten nog vast.

Onderzoek gestart

Rechercheurs zijn op zoek naar meer informatie over wat er precies gebeurd is. Daarvoor wordt onder andere buurtonderzoek gedaan en camerabeelden bekeken.