Vrachtwagenchauffeur (29) omgekomen bij ernstige aanrijding Gilze

Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagochtend vroeg bij een ernstig verkeersongeval in op de N260 in Gilze om het leven gekomen. Het betreft een 29-jarige man uit Haaren zo laat de politie dinsdag weten.

Twee vrachtwagens betrokken

De hulpdiensten werden dinsdag rond 05.30 uur gealarmeerd dat er een ongeval had plaatsgevonden op de Langenbergseweg (N260) in Gilze. Bij het verkeersongeval waren twee vrachtwagens betrokken. Een van de chauffeurs, een 29-jarige man uit Haaren, is hierbij om het leven gekomen.

Andere chauffeur aangehouden

'De chauffeur van de andere vrachtwagen, een 25-jarige man uit Made, is aangehouden. Hij was niet onder invloed van drank of drugs', aldus de politie. Politiemensen onderzoeken de precieze toedracht van het ongeval. Zo is onder andere aan de Langenbergseweg onderzoek gedaan en wordt er met getuigen gesproken.