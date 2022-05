Verdachte gezinsmoord Geldermalsen overleden in Duits ziekenhuis

De 40-jarige man, die in de nacht van maandag op dinsdag in Duitsland werd gearresteerd op verdenking van het doden van een 38-jarige vrouw en zijn 6-jarige zoontje, is zondag in een Duits ziekenhuis overleden.

Ziekenhuis

De man die in een Duitse cel zat, nadat hij in de nacht van maandag op dinsdag door de Duitse politie werd aangetroffen in zijn auto en werd aangehouden, zou een poging tot zelfdoding hebben gedaan in zijn cel en werd daarna vanwege zijn ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en kwam daar te overlijden.

Woningbrand met 2 dodelijke slachtoffers

De 38-jarige vrouw en de 6-jarige jongen werden maandagochtend vroeg in Geldermalsen gevonden, na een melding van een woningbrand. Beiden waren overleden. De politie gaf toen aan uit te gaan van een misdrijf en ging op zoek naar de verdachte.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

https://www.113.nl/