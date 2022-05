Steeds meer automobilisten betrapt onder invloed van drugs

Er zijn steeds meer automobilisten die worden betrapt op het rijden onder invloed van drugs. In 2017 werden er 1.834 verbalen opgemaakt, waren dit er vorig jaar al ruim 13.000 personen. Dit blijkt uit cijfers van de korpsleiding die door NU.nl zijn opgevraagd.

Een deel van de verhoging kan worden verklaard door de nieuwe werkwijze van de politie. Sinds 2017 heeft de speekseltest zijn intreden gedaan waardoor het aantonen van rijden onder invloed van drugs makkelijker te traceren is. Uiteraard volgt na het selectiemiddel een bloedproef om de exacte waarden te bepalen.

Een woordvoerder laat aan de internetkrant weten dat het aantal controles op het gebruik van drugs niet is verhoogd. ‘We hebben de capaciteit niet om de controles uit te breiden. ‘

Het aantal betrapte bestuurders begint dit jaar niet te stagneren. In de eerste twee maanden van 2022 weden al 2.650 bestuurders betrapt onder invloed. Als deze trend doorzet, kunnen er aan het einde van het jaar mogelijk 16.000 verbalen opgemaakt zijn. Dit is dan een kwart meer dan in 2021.