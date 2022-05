Grote brand in restaurant Amsterdam

De brandweer werd vrijdagmiddag gealarmeerd vanwege brand in een restaurant aan de Van Woustraat in Amsterdam. De eerste autospuit was snel ter plaatse en aldaar bleek er sprake te zijn van heftige rookontwikkeling.

Het restaurant waar de brand is ontstaan, is gehuisvest over de begane grond van drie panden. De rook had zich verspreid naar de bovengelegen woningen van de drie portiekflats. De brandweer heeft hierop opgeschaald naar grote brand, gezien deze woningen ontruimd moesten worden.

Eén bewoner is met de autoladder uit de woning gered. Bij een andere woning is een bewoner met assistentie van brandweerlieden naar buiten gebracht. Vanwege rookinhalatie zijn in totaal zijn vier personen nagekeken door ambulancepersoneel ter plaatse. Eén kat is gered door de brandweer waarna de dierenambulance het dier heeft nagekeken.

De brandweer ontdekte tijdens bluswerkzaamheden een gaslekkage waarna in samenwerking met Liander het gas werd uitgeschakeld. Hierna konden de laatste sloop- en bluswerkzaamheden worden hervat waarna het sein brand meester werd gegeven.

Nadat de brandweer de verschillende woningen had geventileerd en metingen had verricht is het incident overgedragen aan stichting Salvage. Zij zullen samen met de bewoners bepalen of en wanneer zij weer terug kunnen keren.