Twee verdachten aangehouden na steekincident in woning

Een 48-jarige man raakte maandagavond 29 april gewond toen hij in een woning aan de Bovendijk in Kwintsheul werd gestoken. Agenten hielden twee verdachten aan, een 36-jarige vrouw en 30-jarige man. De politie doet onderzoek naar het incident.

Op maandagavond rond 18:00 uur werd een melding gedaan van een ruzie in een woning aan de Bovendijk in Kwintsheul. Ter plaatse trof de politie een 48-jarige man aan met een steekwond in zijn buik. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

Verdachten aangehouden, onderzoek gestart

Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit Kwintsheul en een 30-jarige man ook uit Kwintsheul. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft met meerdere getuigen gesproken. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de aanleiding is geweest voor dit steekincident.