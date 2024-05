Derde verdachte van brandstichting en vernieling school aangehouden

Het gaat om een 17-jarige Hagenaar. De Hagenaar is op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. Dinsdag 6 februari hield de politie in dit onderzoek al twee jongens van 16 en 19 jaar uit Den Haag aan.

Op Nieuwjaarsdag werd rond 03.00 uur brand gesticht aan de school. De brandweer moest ter plaatse komen om de brand te blussen. In meerdere ruimtes bleken vernielingen te zijn gepleegd.

Ruiten met geweld vernield

De recherche heeft daarna uitgebreid onderzoek gedaan en camerabeelden uitgekeken. Eerder die nacht was al een ruit vernield en een vuurwerkexplosief naar binnen gegooid, waarna ook brandschade ontstond. De ruit werd afgedicht, maar twee uur later werd deze en andere ruiten met geweld vernield en werd brandgesticht in het pand. De recherche kwam de verdachten op het spoor door camerabeelden, sporenonderzoek, getuigen en buurtonderzoek.