Tiener ernstig gewond na verkeersongeval

Op de kruising van de Bloemenlaan en de President Rooseveltlaan ging het goed mis. De scooterrijder kwam ongelukkig terecht en omstanders hielpen hem onmiddellijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De automobilist, een 34-jarige man uit Vlissingen en een passagier raakten niet gewond. Hij reed niet onder invloed van alcohol of andere middelen. De politie gaat camerabeelden bekijken en spreekt met getuigen, zodat de toedracht vastgesteld kan worden. De twee voertuigen zijn voor onderzoek in beslag genomen.