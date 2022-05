Getuigen overmeesteren 32-jarige verdachte schietincident Hoek van Holland

Na een schietincident aan de Hoekse Hillweg in Hoek van Holland in de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie een 32-jarige man uit Hoek van Holland aangehouden. 'De 32-jarige verdachte was bij aankomst van de politie al door getuigen overmeesterd', zo meldt de politie donderdag.

Getuigen overmeesteren verdachte

In de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 00.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een schietincident. De verdachte was toen al overmeesterd door een aantal getuigen.

Gewonde

Agenten troffen op de Hoekse Hillweg een slachtoffer aan die gewond was aan zijn been. Hij is met de verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 32-jarige verdachte uit Hoek van Holland is aangehouden. Het vuurwapen is in beslag genomen.