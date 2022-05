Ongeval met attractie in Sprookjesbos Valkenburg, 'meerdere gewonden'

Vrijdagmiddag is er een ongeval gebeurd met een attractie in het Sprookjesbos in Valkenburg. 'Er zouden twee karretjes naar beneden zijn gevallen', zo meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vrijdag.

Meerdere gewonden

Volgens de Veiligheidsregio zijn er in totaal 3 personen gewond geraakt. Het zou gaan om twee volwassenen en een kind. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de Veiligheidsregio is hun toestand 'stabiel'. Over de precieze oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.