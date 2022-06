Nieuwe tussenstand Giro555: 168,9 miljoen euro

Bijna drie maanden na de succesvolle actiedag van Giro555 is de opbrengst van ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ 168,9 miljoen euro, dat is 8 miljoen euro hoger dan bij de laatste tussenstand van medio mei. Dit betekent dat er sinds de landelijke actiedag op 8 maart nog eens dertig procent aan donaties is bijgekomen.