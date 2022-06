Honderd dagen oorlog heeft het gezondheidssysteem van Oekraïne zwaar onder druk gezet

Na honderd dagen oorlog staat het gezondheidssysteem van Oekraïne onder zware druk en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar aanwezigheid vergroot, zowel in Oekraïne als in de landen die ontheemde Oekraïners opvangen, om te helpen voorzien in de escalerende gezondheidsbehoeften.

“Deze oorlog is al 100 dagen te lang aan de gang, heeft levens en gemeenschappen verwoest en de gezondheid van de Oekraïense bevolking op korte en lange termijn in gevaar gebracht”, zegt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “De WHO doet er alles aan om het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid te steunen en essentiële medische benodigdheden en apparatuur te leveren. Maar het enige medicijn dat Oekraïne het meest nodig heeft, is het medicijn dat de WHO niet kan leveren: vrede. We roepen de Russische Federatie op om de oorlog te beëindigen.”

De oorlog heeft de behoefte aan gezondheidszorg vergroot en tegelijkertijd het vermogen van het systeem om diensten te verlenen verminderd, met name in gebieden met actieve conflicten. Op 2 juni waren er 269 geverifieerde aanvallen op de gezondheid, waarbij ten minste 76 mensen omkwamen en 59 gewonden.

“In 100 dagen oorlog zijn er meer dan 260 geverifieerde aanvallen op de gezondheidszorg in Oekraïne geweest. Deze aanvallen zijn niet te rechtvaardigen, ze zijn nooit ok, en ze moeten worden onderzocht. Geen enkele gezondheidswerker zou medische zorg op het scherpst van de snede moeten leveren, maar dit is precies wat verpleegkundigen, artsen, ambulancechauffeurs en de medische teams in Oekraïne doen”, zegt Dr. Hans Henri P. Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa.

“Ik heb het voorrecht gehad om veel gezondheidswerkers te ontmoeten tijdens twee bezoeken aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Ze houden vitale diensten en hoop levend in het licht van ongelooflijk verdriet en lijden, en we groeten hen, "voegde hij eraan toe.

Sommige gezondheidsfaciliteiten zijn verwoest, terwijl andere zijn overweldigd door mensen die zorg zoeken voor trauma en verwondingen die rechtstreeks het gevolg zijn van de oorlog. De WHO heeft hubs opgericht in gebieden dicht bij het conflict, zoals Dnipro, om snel de gebieden met de grootste behoefte te bereiken.

Wederopbouw

“De WHO is vastbesloten om zowel nu als op de langere termijn in Oekraïne te zijn – om onmiddellijke gezondheidsproblemen aan te pakken en de wederopbouw van het gezondheidssysteem te ondersteunen. We herschikken teams in het hele land naarmate de toegang en beveiliging verbeteren.” zei dr. Jarno Habicht, WHO-vertegenwoordiger in Oekraïne. "Gezondheid - mentaal en fysiek - moet centraal staan ​​in de herstel- en wederopbouwplannen van Oekraïne".

Om dit te bereiken heeft de WHO een geactualiseerde oproep gedaan voor $ 147,5 miljoen, om de verslechterende humanitaire nood van Oekraïne te ondersteunen, onmiddellijke gezondheidszorg te bieden en het gezondheidssysteem op de langere termijn veerkrachtig te houden. Van dit totaal is $ 80 miljoen nodig voor ondersteuning in het land, zoals het distribueren van medicijnen en het leveren van essentiële gezondheidszorgdiensten, en nog eens $ 67,5 miljoen is nodig om vluchtelingenontvangende en gastlanden, waaronder Polen, Tsjechië, Moldavië en Roemenië, te helpen.

De oorlog heeft geleid tot een enorme toename van psychische schade en leed. In het hele land melden gezondheidswerkers dat de meest voorkomende vraag nu hulp is bij het omgaan met slapeloosheid, angst, verdriet en psychische pijn. De WHO werkt samen met het kantoor van Olena Zelenska, First Lady van Oekraïne om een ​​landelijk programma voor geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen dat voor iedereen toegankelijk is.

De WHO heeft op de gewijzigde gezondheidsbehoeften in Oekraïne gereageerd door het aantal medewerkers te vergroten en systemen, waaronder ons logistieke systeem, opnieuw te gebruiken. Dit heeft de levering van meer dan 543 ton medische benodigdheden en apparatuur aan het land mogelijk gemaakt, die voornamelijk worden gedistribueerd in de oostelijke, zuidelijke en noordelijke oblasten waar de behoefte momenteel het grootst is. De leveringen omvatten benodigdheden voor traumachirurgie, ambulances, ventilatoren van Oekraïense makelij die kunnen blijven functioneren, zelfs als de stroom uitvalt, elektrische generatoren en zuurstofapparatuur, waaronder het bouwen van zuurstoffabrieken om ziekenhuizen te helpen autonoom te functioneren.

Een andere grote behoefte is training om om te gaan met de effecten van oorlogstraumachirurgie, massaslachtoffers, brandwonden en blootstelling aan chemicaliën. Sinds 24 februari heeft de WHO meer dan 1300 gezondheidswerkers opgeleid over deze onderwerpen.

Daarnaast heeft de WHO samengewerkt met het Oekraïense Volksgezondheidscentrum om de ziektesurveillance en laboratoriumdiagnostiek te versterken, en met de lokale autoriteiten om vaccinatieprogramma's en essentiële gezondheidsdiensten terug op te bouwen. Als aanvulling op het gezondheidssysteem werkt de WHO ook samen met meer dan 40 medische noodteams.