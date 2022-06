Code Geel vanwege hitte met temperaturen boven de 35 graden in het zuidoosten

Het KNMI heeft voor zaterdag Code Geel afgegeven vanwege de verwachte hitte in het zuidoosten van Nederland. 'Zaterdag kan in het zuidoosten van het land de temperatuur lokaal oplopen tot boven de 35 graden Celsius', zo waarschuwt het KNMI vrijdag.

Hittewaarschuwing voor Noord-Brabant en Limburg

Het KNMI meldt dat er zaterdag tussen 13.00 en 21.00 uur een hittewaarschuwing van kracht is voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. 'Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door de hitte. Zondag is de hitte weer voorbij', aldus het KNMI.

Temperaturen boven de 35 graden Celsius

Zaterdag is er sprake van een uitzonderlijk warme dag. Drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel. Beperk lichamelijke inspanning, met name in de middag en indien het toch nodig is ga dan wel goed voorbereid op reis.

Ook warm in de rest van Nederland

In het zuidoosten kan het zaterdag dus met een lokale 35°C tropisch heet worden maar ook in de rest van het land liggen de temperaturen hoog. Op veel plaatsen zal het kwik richting de tropische temperaturen van 30 graden gaan. In het noordelijk kustgebied blijft het betrekkelijk koel met temperaturen van rond de 20°C.