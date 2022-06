Klimaatdemonstratie voor Rotterdam

Tegen de 10.000 mensen demonstreerden zondag voor meer actie tegen de klimaatcrisis. Onder het motto ‘geen woorden, maar daden’ trokken de deelnemers aan de Klimaatmars door de Rotterdamse binnenstad. De Klimaatmars, georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, is een dringende oproep om te stoppen met fossiele energie uit olie en gas. Fossiel zorgt behalve voor de klimaatcrisis ook voor conflicten en milieuvervuiling. “De klimaatcrisis is hier en nu. Bosbranden, overstromingen en hitterecords zijn aan de orde van de dag. Daar moeten we wat aan doen,” zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace en woordvoerder van de Kimaatcrisis Coalitie.

Grootste klimaatdemonstratie voor Rotterdam

De mars met zo’n tienduizend deelnemers trok vreedzaam door de binnenstad van Rotterdam. “We zijn heel blij met hoe deze Klimaatmars is verlopen. Hoopvol om te zien dat zoveel mensen willen dat er meer gedaan wordt om de klimaatcrisis te stoppen. Voor Rotterdam, een laaggelegen kuststad, is dit de hoogste opkomst ooit voor een klimaatdemonstratie. Het is nu aan de politiek om in actie te komen.” aldus Vatan Hüzeir van Fossielvrij NL en woordvoerder namens de Klimaatcrisis Coalitie.

Na eerdere Klimaatmarsen heeft de Nederlandse regering het klimaatdoel verhoogd en werd ook een CO2-heffing aangekondigd, maar toch is de CO2-uitstoot van Nederland nog steeds veel te hoog. Amber Daal van Extinction Rebellion en woordvoerder namens de Klimaatcrisis Coalitie: “Het is tijd voor actie. Het moet eerlijker. In Nederland, waar honderdduizenden mensen hun energierekening niet kunnen betalen, terwijl grote vervuiler Shell juist miljarden winst maakt door de hoge energieprijzen. Maar het moet ook eerlijk voor de landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar nu wel als eerste te maken krijgen met de zwaarste gevolgen.”