Kabinet maakt extra vaart met schone vrachtwagens

Drie vliegen in één klap

Heijnen: “Ik vind dit mooi nieuws. Op de eerste dag dat het kon, bleek dat ondernemers heel enthousiast zijn om met subsidie een elektrische vrachtwagen te gaan rijden. Of over te stappen op een elektrische hijskraan, wals of ander schoon bouwmaterieel. Het ging me aan het hart om zoveel ondernemers met goede plannen af te moeten wijzen. Dat hoeft nu gelukkig niet. Dat betekent ook nog eens op korte termijn winst voor het klimaat en tegen stikstof. Kortom: drie vliegen in één klap.”

Budget opgehoogd

Heijnen verhoogt het subsidiebudget voor de regeling voor schone vrachtwagens met 11,5 miljoen. Aanvankelijk was daar voor dit jaar 13,5 miljoen voor uitgetrokken. In totaal komen er dit jaar met subsidie zo’n 450 extra vrachtwagens bij die schoon rijden; elektrisch of op waterstof. Dat betekent een verdrievoudiging van het huidige aantal op de weg.

Voor de inzet van bouwmachines die schoon draaien, op stroom of waterstof, komt dit jaar 22,2 miljoen extra. Daar was aanvankelijk 8,3 miljoen voor uitgetrokken. Het geld gaat naar de aanschaf van nieuwe machines, of ombouw van bestaande machines die nu nog op diesel draaien. Denk daarbij aan graafmachines op rupsbanden, betonmolens, batterijpakketten voor op de bouwplaats en mobiele hijskranen.

Nu meters maken

Wat meespeelt bij de keuze om dit geld nu in te zetten, is dat dit sowieso op korte termijn leidt tot klimaat- en stikstofwinst. Voor zowel de vrachtwagens als de bouwmachines liggen de goede aanvragen al op het bureau bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers konden vanaf 9 mei hier hun aanvragen indienen. Nieuwe aanvragen indienen voor dit jaar kan niet.



Het kabinet vindt het belangrijk om nu meters te maken waar dat kan. Zeker voor bouwmachines geldt dat ze vaak vele jaren meegaan. Dat betekent dat we over langere tijd plezier hebben van elke bouwmachine die nu stil en schoon draait op de bouwplaats.

Nu extra geld inzetten betekent dat er komende jaren minder subsidiebudget is. Voor vrachtwagens onderzoekt Heijnen momenteel de mogelijkheden om dat budget verder aan te vullen, conform de wens van de Tweede Kamer. Voor bouwmachines is er de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s. Ook daar houdt het kabinet vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat er genoeg middelen zijn om een forse verduurzamingsslag in de bouw te maken.