Ruzie in Vlaardingen loopt uit op steekincident, 18-jarige jongen overleden

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie rond 06.00 uur een 19-jarige verdachte uit Vlaardingen aangehouden in zijn woonplaats aan de Prins Hendriklaan. Dit meldt de politie zaterdag.

Slachtoffer (18) overleden

'Even daarvoor heeft er een steekincident plaatsgevonden waarbij het slachtoffer, een 18-jarige jongen uit Vlaardingen, ondanks hulpverlening helaas aan zijn verwondingen is komen te overlijden', aldus de politie.

Ruzie

Het is flink schrikken voor de bewoners van de woonwijk rondom de Prins Hendriklaan in Vlaardingen, als daar rond 06.00 uur veel hulpdiensten de straat in komen rijden. Er lijkt een ruzie te zijn geweest tussen twee personen, waarbij uiteindelijk een mes gebruikt is.

Beiden gewond geraakt

Beide personen raken gewond. Helaas komt, ondanks hulpverlening, het 18-jarige slachtoffer te overlijden. De 19-jarige jongen wordt aangehouden maar is naar het ziekenhuis vervoerd om behandeld te worden aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar dit incident. Sporen worden veilig gesteld door de Forensische Opsporing. Ook wordt er met getuigen gesproken.