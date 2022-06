Kunststof kozijnen voor een duurzaam huis

Kozijnen vervangen?

Zijn de kozijnen van je woning aan vervanging toe? Denk dan eens aan kunststof kozijnen. Deze kozijnen zijn redelijk onderhoudsvrij, omdat ze veel beter tegen vocht, warmte, weer en wind kunnen dan bijvoorbeeld houten kozijnen. Daarnaast maak je met kunststof kozijnen je huis een stukje duurzamer, omdat ze veel langer meegaan. En dat is weer heel fijn voor de toekomst – en je portemonnee.

Kunststof en duurzaam

Het klinkt wellicht een beetje gek dat kunststof duurzaam is. Het is toch geen organisch materiaal? Duurzaam heeft niet alleen te maken met duurzame teelt of duurzame productie. Het geeft ook aan dat iets lang mee kan gaan. In het geval van hoogwaardige kunststof kozijnen ligt de nadruk vooral op het laatste; kunststof kozijnen gaan langer mee dan houten kozijnen. Dat komt doordat hout gevoelig is voor het weer en hierdoor kan er – zelfs bij goed onderhoud door een winterschilder – houtrot ontstaan. Bij kunststof kozijnen kan dit niet. Uiteraard is onderhoud altijd gewenst, maar het hoeft niet zo intensief als bij houten kozijnen.

Verschillende soorten ramen

Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten ramen en binnen een woning kun je zo al twee soorten hebben. Zo is er het normale raam, wat je openzet door deze open te duwen – net zoals een luik. Maar er zijn ook draai/kiep ramen. Deze ramen vragen andere kozijnen, omdat ze anders moeten aansluiten en bewegen. Ook voor deze ramen zijn er kunststof kozijnen inclusief montage verkrijgbaar. Handig, want zo kun je het zolderraam ook van een nieuwe look voorzien, evenals het keuken- en slaapkamerraam. En heb je schuiframen? Ook dan kies je voor kozijnen van kunststof.

Houten look

Hout heeft een natuurlijke en warme uitstraling en daarom zien we het terug in veel huizen. Hou jij van de uitstraling van hout? Dan wil je niet dat je kunststof kozijnen er nep uitzien. Gelukkig zijn er kunststof kozijnen die een houten look hebben, zodat ze passen bij je houten jaloezieën. Zelfs de manier waarop ze worden gemonteerd is zoals houten kozijnen worden geplaatst, namelijk met een rechte verbinding. Al is een schuine verbinding in de hoek tussen twee kozijnen zeker mogelijk. Van de buitenkant zie je dus niet dat de kozijnen van kunststof zijn.

Verschillende kleuren

Het leuke aan kunststof kozijnen is dat je ze in verschillende kleuren kan nemen. Natuurlijk is er het traditionele witte kunststof kozijn. Maar misschien heb jij wel een huis waarbij je graag groene kozijnen wil, omdat dat beter bij het uiterlijk van je woning past, zoals een Zaans huisje. Een huisje aan zee houdt bijvoorbeeld van blauwe kunststof kozijnen, terwijl een modern huis met een industriële look liever grijs of zwart heeft als kleur voor de kozijnen. Met kunststof kozijnen is dat allemaal mogelijk. En ja, ook in een houten look.

Goede kozijnen isoleren

De functie van een raamkozijn is om het glas op zijn plek te houden in het raam. Het is eigenlijk een lijst voor het glas. Wanneer deze lijst goed aansluit op het glas en goed aansluit op de muur, dan helpt het mee met de isolatie van je woning. Het huis isoleren is geen overbodige luxe, want het scheelt enorm in je energiekosten als warmte niet kan ‘lekken’ uit je woning. Heb je oude kozijnen? Dan kunnen zij door weer, wind en ouderdom kleine tochtlekkages veroorzaken. Daarom is het goed om nieuwe kunststof kozijnen te nemen, zodat alles weer strak in de lijst zit en de warmte lekker binnen blijft, waar het hoort.

Inclusief montage

Er zijn heel veel mooie uitvoeringen van kunststof kozijnen om uit te kiezen, zodat deze passen bij de sfeer en look van je huis. Denk bijvoorbeeld aan die houten uitstraling of misschien wil jij wel gekleurde kozijnen. Laat de door jou gekozen kozijnen monteren door een vakman om bijvoorbeeld tochtlekkages te voorkomen. Voor de montage worden alle ramen namelijk extra opgemeten, zodat je kozijnen perfect aansluiten op de woning. De montage voor een vakman zal overigens ook snel gaan, zodat je niet lang in een huis zonder ramen zit. Bovendien is het afnemen van kunststof kozijnen inclusief montage een stuk voordeliger. Zo ziet je huis er weer fris en goed verzorgd uit en geniet jij van een betere isolatie.