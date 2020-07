Houten jaloezieën zijn multifunctioneel

Houten jaloezieën zijn zeer populair omdat ze bekend staan om hun sfeervolle uitstraling. De ambiance van het hout is bijzonder warm en oogt natuurlijk, waardoor de jaloezieën een prachtige indruk kunnen maken in een woning. Het is mogelijk om dit type jaloezieën te combineren met verschillende soorten stijlen. Verder hebben jaloezieën van hout nog meer prettige functies, zoals het bieden van privacy en hun isolerende werking. Wil je weten of houten jaloezieën een goede keuze zijn voor jouw interieur?

Een natuurlijke sfeer

Ieder type raamdecoratie heeft een eigen uitstraling. Bij houten jaloezieën is deze uitstraling landelijk, warm en vaak zelfs luxe. Het licht komt op een natuurlijke wijze binnen via de houten jaloezieën, waardoor je een prachtige lichtinval krijgt in huis. De strakke lijnen van de jaloezieën zorgen ervoor dat de raamdecoratie niet druk overkomt. Je kunt houten jaloezieën prima combineren met verschillende stijlen. In een landelijk interieur komen de jaloezieën uitstekend tot hun recht door het natuurlijke materiaal. De rechte lijnen passen echter ook geweldig tussen moderne meubels. Hierdoor kun je met houten jaloezieën verschillende kanten op.

Het bieden van privacy

De houten jaloezieën zijn heel eenvoudig te bedienen, waardoor je met veel gemak de stand van de jaloezieën kunt aanpassen. Zelfs wanneer de jaloezieën open staan, heb je al een stuk meer privacy. Door de jaloezieën wordt het zicht namelijk onderbroken, waardoor mensen niet meer zo makkelijk binnen kunnen kijken. Wanneer je nog meer privacy wilt, kun je de jaloezieën ook helemaal sluiten. Het hout zorgt ervoor dat zelfs schaduwen niet te zien zijn van buitenaf, waardoor je totale privacy hebt.

Een isolerende werking

Met houten jaloezieën kun je tijdens de warmere dagen effectief de zon buiten houden. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat de temperatuur binnen niet te veel stijgt. In de winter kunnen houten jaloezieën juist helpen om de warmte binnen te houden. Het materiaal is namelijk geschikt om een groot deel van de warmte niet verloren te laten gaan via de ramen. Op die manier kunnen houten jaloezieën door de isolerende werking ervoor zorgen dat het binnen het gehele jaar door een stuk comfortabeler blijft.

Eenvoudig schoonmaken

Houten jaloezieën zijn heel eenvoudig schoon te houden. Je kunt ze simpelweg afstoffen om ze er weer netjes uit te laten zien. Bij deze jaloezieën hoef je ook niet bang te zijn voor vuil dat in het materiaal trekt. Bij stoffen raamdecoratie kun je nog wel eens het risico lopen dat er vuile vlekken op komen die er niet zomaar meer uitgaan. Bij jaloezieën van hout poets je vieze plekjes eenvoudig weg met een vochtige doek.

Houten jaloezieën online bestellen

Lijken houten jaloezieën in jouw woning je wel wat? Dan kun je de jaloezieën ook eenvoudig online en geheel op maat bestellen. Op de website kun je exact de maten invullen zodat je zeker weet dat de jaloezieën naadloos passen. Je vindt houten jaloezieën in verschillende kleuren mét of zonder houtnerf. Vraag vooraf de kleurenstalen aan, zodat de kleur perfect past bij de rest van jouw inte