Gewonde man aangetroffen in coffeeshop in Emmen

Zondag heeft de politie aan het begin van de avond in een coffeeshop in Emmen een gewonde man aangetroffen. Dit meldt de politie.

Ziekenhuis

Omdat onduidelijk is hoe de man gewond is geraakt doet de politie onderzoek. Mogelijk zou een vechtpartij hebben plaatsgevonden. De gewonde man is door de politie aangehouden en voor medische zorg naar het ziekenhuis overgebracht.