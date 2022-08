Zeven aanhoudingen bij politiecontrole in Santpoort

Een 31-jarige bestuurder van een snorfiets uit IJmuiden spande de kroon met een uitslag van 1310 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, waar een maximum van 220 ug/l toegelaten is. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Van een 43-jarige Spaarndammer was vorige maand het rijbewijs al geschorst in verband met rijden onder invloed. Dat hinderde hem niet nu opnieuw met teveel alcohol achter het stuur te kruipen. Ook was hij blijkens een speekseltest onder invloed van cocaïne. Van hem is bloed afgenomen om te onderzoeken of hij hiervoor ook strafbaar is. Zijn auto is inbeslaggenomen.

Alle bestuurders hebben een rijverbod gekregen. Van drie hoog scorenden is het rijbewijs ingevorderd.