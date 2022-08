Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Lunteren

In Lunteren is op een legpluimveedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 5.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 7 andere pluimveebedrijven. Deze worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. De bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, is de kans groter dat de besmetting zich in dit gebied naar omliggende bedrijven verspreidt.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 30 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometer zone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit): “De situatie is zorgelijk, zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied zoals de Gelderse Vallei heeft dit voor velen een enorme impact. We moeten er rekening mee houden dat vogelgriep ook de rest van het jaar aanwezig is in Nederland. Voor de betreffende regio neem ik aanvullende maatregelen. We blijven de situatie vanzelfsprekend nauwgezet volgen.”

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.