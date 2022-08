Start op tijd met het voorbereiden op een examen

Een examen is voor iedereen spannend. Of het nu gaat om je eindexamen, een examen of tentamen voor een bepaald vak of het rijexamen voor een autorijbewijs. Een examen brengt altijd spanning met zich mee en dit kan omslaan in angst als je jezelf niet goed voorbereidt.

Stress vooral niet te veel

De meeste examens kan je heel goed voorbereiden en oefenen beïnvloed vaak je examenuitslag op een positieve manier. Oefenen je examen van tevoren, zorg voor een goede nachtrust en probeer de examenstof zoveel mogelijk te herhalen. En stress vooral niet te veel, want haal je een examen niet? Dan is er altijd nog een tweede kans in de vorm van een herexamen.

Zorg voor een goede voorbereiding van het examen

Een goede voorbereiding is het halve werk, dus zorg ervoor dat je op tijd start met de voorbereidingen voor je examens. Maak oefenexamens en zorg ervoor dat je goede samenvattingen maakt van de examenstof. Begin je namelijk op tijd met het maken van samenvattingen? Dan heb je het grootste gedeelte van de stof al in je hoofd zitten. Probeer hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en probeer de examenstof visueel weer te geven in bijvoorbeeld een woordgebruik. Zo weet je zeker dat je voldoende kennis hebt om het examen te maken. Je zult aan de examenuitslag terug gaan zien dat je je goed hebt voorbereidt. Het oefenen van oude examens is ook een prima manier om de examenstof tot je te nemen. Je ziet direct wat de hoofdzaken zijn en bovendien krijg je snel inzicht in de onderdelen die al goed beheerst en de onderdelen die je nog wat beter moet leren.

Neem rust voorafgaand aan het examen

Examens zijn altijd stressvol en dat kan zijn weerslag hebben op je mentale gezondheid. Een beetje gezonde spanning is niet erg, maar het mag geen angst worden. Voorkom een black-out tijdens je examens en zorg voor ontspanning en een goede nachtrust. Ga bijvoorbeeld de avond voor het examen even naar film of naar het theater om je ergens ander op te focussen. Ontspan en relax en dan komt het examen vanzelf. Probeer niet overhaast nog allerlei rijtjes te stampen de avond voor het tentamen. Dat gaat je niet helpen en je raakt er waarschijnlijk alleen maar gestrest van.

Niet geslaagd, niet getreurd

Wat is nu het ergste dat je kan overkomen? Alleen dat je zakt, toch? Mocht dat gebeuren schiet dan niet in de stress. Je hebt namelijk altijd een herkansing wanneer de examenuitslag tegenvalt. Dus heb je een negatieve examenuitslag? Zorg er dan voor dat je je snel weer herpakt en begin met studeren voor de herkansing. Wanneer je op tijd begint met leren, leert van de fouten die je gemaakt hebt tijdens de eerste kans en wanneer je genoeg rust pakt voor het maken van de herkansing, dan zal je zien dat je de herkansing zonder problemen gaat halen. Dus stress niet als je de eerste kans niet haalt want met een slechte examenuitslag heb je altijd nog een herkansing. Je zult zien dat bij de herkansing de examenuitslag heel goed zal uitpakken wanneer je bovenstaande tips opvolgt.