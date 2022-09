Vannacht twee steekincidenten in binnenstad Breda

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in Breda kort na elkaar twee steekincidenten in de binnenstad geweest. 'Op de Havermarkt en aan de Vismarktstraat werden twee mannen neergestoken. Ze liggen beide buiten levensgevaar in het ziekenhuis', zo meldt de politie zondag.

Melding vechtpartij Havermarkt

Om 1.20 uur kregen agenten de melding van een vechtpartij op de Havermarkt. Daar aangekomen troffen ze een gewonde man aan. Hij bleek gestoken te zijn. De agenten verleenden eerste hulp totdat een ambulance het slachtoffer, een 35-jarige man uit Vught, naar het ziekenhuis kon brengen.

Aanhouding

Kort na het incident werd een 31-jarige man uit Goirle aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld en is buiten levensgevaar. Uit onderzoek bleek dat hij nog een gevangenisstraf van bijna een jaar uit moet zitten. Zodra hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen zal hij ingesloten worden.

Vismarktstraat

Rond 4.15 uur kreeg de politie opnieuw een melding van een steekincident. Dit keer op de Vismarktstraat. Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Raamsdonksveer, zou op straat gestoken zijn door een 24-jarige Bredanaar. De twee zouden eerder op de avond ruzie hebben gehad in een horecagelegenheid. De Bredanaar kon kort na het incident in een woning in Breda worden aangehouden. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, hij verkeert niet in levensgevaar.