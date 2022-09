Code geel voor stevige onweersbuien in het zuidwesten

Later vanmiddag en vanavond vooral in het zuidwesten kans op onweersbuien (code geel).

Vanochtend is het op de meeste plaatsen zonnig. In Zeeland is er kans op een bui, maar verder blijft het droog. Boven land staat er weinig wind, maar in het noordelijk kustgebied is de wind matig uit het oosten.

Vanmiddag komt er langzaam meer bewolking en in de tweede helft van de middag neemt in het zuidwesten en ook in het noordoosten de kans op een (onweers)bui toe. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt zeer warm met maximumtemperaturen van 26°C op de Waddeneilanden tot plaatselijk 31°C in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond neemt in het zuiden de kans op een stevige onweersbui toe, mogelijk met hagel en windstoten rond 60 km/uur. Elders blijft het waarschijnlijk nog droog. Het blijft lang warm. De oostenwind is matig en wordt in het noordelijk kustgebied vrij krachtig.