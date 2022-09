Vijf jaar cel en TBS geëist tegen vrouw die haar partner doodstak

Donderdagmiddag 17 februari 2022 kwam de politie af op een melding van een steekpartij aan het Regulierenpad in Honselersdijk. Ter plekke troffen de agenten een overleden man aan van 28 jaar en een (inmiddels 23-jarige) vrouw. Zij verkeerde in verwarde toestand en zat onder het bloed. Vandaag eiste de officier van justitie tegen de vrouw vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging.

De man en de vrouw hadden een turbulente knipperlichtrelatie. Kort voor het incident had de man de relatie (niet voor het eerst) uitgemaakt. De vrouw leek dat niet te kunnen verkroppen. Ze had ook het gevoel dat de man en een andere huisgenoot haar uitlachten. Daarbij kwam bovendien dat ze (net als de man) flink had gedronken.

Toen de man donderdag thuiskwam, zou de vrouw in een opwelling ze de man eenmaal in de schouder hebben gestoken. Dat bleek dodelijk. De man overleed vrijwel onmiddellijk.

Toen de politie arriveerde, vond zij de vrouw van top tot teen onder het bloed bij het slachtoffer. Naar eigen zeggen zou ze geprobeerd hebben het slachtoffer te reanimeren. Ze bekende ook direct hem te hebben gestoken. Volgens de agenten gedroeg de vrouw zich op het politiebureau hysterisch en was zij suïcidaal.

Een psycholoog en psychiater hebben de vrouw onderzocht. Volgens hen lijdt ze aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is ze verslaafd aan alcohol. Zelf ontkent ze dat ze deze problemen heeft.

Volgens de officier van justitie is er onvoldoende bewijs voor moord (dus voor voorbedachten rade), maar wel voor doodslag. Naast een celstraf van vijf jaar vindt de officier ook verplichte behandeling noodzakelijk. Aangezien de vrouw geen inzicht heeft in haar ziekte en langdurige klinische behandeling nodig wordt geacht, is TBS met dwangverpleging de enige optie.