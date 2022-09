Vier mannen verdacht van ontvoeringsplannen Belgische minister blijven vast

Aanhoudingen

De vier mannen werden afgelopen zaterdag en zondag in Den Haag en omgeving aangehouden nadat de Belgische autoriteiten daar middels een Europees Arrestatiebevel (EAB) om hadden verzocht.

Voorgeleiding

De mannen zijn vandaag voorgeleid aan een officier van justitie werkzaam bij het Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC) van het arrondissementsparket in Amsterdam. In Nederland is het zo georganiseerd dat álle overleveringszaken vanuit Nederland naar een ander land binnen de EU door het Amsterdamse IRC in behandeling worden genomen.

Overleveringsdetentie

De officier van justitie heeft besloten dat de vier mannen in overleveringsdetentie blijven. Ook blijven de beperkingen nog van kracht, wat betekent dat ze met niemand behalve met hun advocaat contact mogen hebben.

Geen instemming met overlevering

Geen van de vier mannen heeft ingestemd met de overlevering. Dat betekent dat het aan de Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank is om te beslissen of de overlevering wordt toegestaan. Die openbare zitting zal binnen zestig dagen vanaf nu plaatsvinden.