Twee zwaargewonden na aanrijding motorrijder en fietser in Veghel

De hulpdiensten werden dinsdagmiddag omstreeks 16.40 uur gealarmeerd voor een ernstig verkeersongeval op de Kennedylaan in Veghel. Een motorrijder en fietser zijn daar tijdens een oversteekpoging met elkaar in botsing gekomen.

Zwaargewond

De motor is enkele tien tallen meters verderop beland. Politie, meerdere ambulances en het mobiel medisch team kwamen ter plaatse. Volgens een zegsman zijn beide zwaar gewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kennedylaan is voorlopig afgesloten. De verkeersongevallenanalyse van de politie zal onderzoek doen naar het ongeval.