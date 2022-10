Dode aangetroffen in drugslab in bedrijfspand in Zaandam

Foto: Politie Landelijke Eenheid

Zaandam In Zaandam is vrijdagochtend een drugslab aangetroffen in een bedrijfspand aan de Gerrit Kiststraat in Zaandam. 'In het pand werd ook een overleden persoon aangetroffen. De recherche doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden van overlijden', zo meldt de politie vrijdag.